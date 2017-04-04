В Череповце очевидцы спасли семью из шести человек, вытащив из рухнувшего лифта

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В Череповце очевидцы спасли семью из шести человек, вытащив из рухнувшего лифта

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По предварительным данным, грузоподъёмник с семьёй из шестерых человек рухнул с высоты 10–12 метров. Камера видеонаблюдения запечатлела момент падения. Находившиеся в нём люди получили серьёзные телесные повреждения, выбраться из кабины им помогли очевидцы инцидента.

— В настоящее время следователи продолжают выяснять причины и все обстоятельства произошедшего. По факту обрушения грузоподъёмника и травмирования шести человек возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области.

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