В Госпогранслужбе Украины рассказали, почему пропустили коллектив Comedy Woman

В ведомстве заявили: они не были уведомлены о том, что артисты выступали в Крыму.

— Официальной информации о пребывании представителей коллектива Comedy Woman на территории Крыма от Министерства культуры, Службы безопасности, Министерства иностранных дел, Национальной полиции и других правоохранительных органов, общественных организаций, волонтёров, граждан Украины в Госпогранслужбу не поступало, — приводит украинское СМИ "112 Украина" сообщение ведомства.

Это стало ответом Госпогранслужбы Украины в ответ на обвинения в непоследовательности. Так, ранее огромный резонанс вызвало то, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд на Украину участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой — также из-за посещения оккупированного Крыма. По той же причине въезд в страну был запрещён и юмористке Елене Воробей.

Концерт Comedy Woman прошёл 30 марта в Киеве. В ходе гастролей коллектив выступал также и в городах Крыма: Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.