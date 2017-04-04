Порошенко осчастливило, что Самойлова не сможет принять участие в "Евровидении"

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал скандал с запретом посещения конкурса "Евровидение" российской участнице Юлии Самойловой. Выступление девушки он сравнил с провокацией и даже отметил, что счастлив, что она не сможет принять участие в песенном конкурсе.

— Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать, — приводит слова украинского президента сайт "Дни.ру".

Пётр Порошенко также утверждает, что российской стороне были предложены со стороны Европейского вещательного союза варианты разрешения проблемы, но Россия их якобы проигнорировала.

Напомним, Россию на конкурсе "Евровидение" в 2017 году должна была представлять уроженка Ухты Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако украинские власти вынесли артистке запрет на въезд на Украину из-за того, что ранее она выступала в Крыму.