"Хз, чё в голову вошло". Вор извинился за украденную сумку с женскими вещами

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"Хз, чё в голову вошло". Вор извинился за украденную сумку с женскими вещами

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Фото: © East News

Жертвой незадачливого мошенника стал белорусский писатель Андрей Диченко. Когда ему было необходимо переправить из Минска в Киев несколько сумок с женскими вещами, в соцсетях он нашёл молодого человека, который согласился помочь за небольшую плату. Когда незнакомец пропал вместе с вещами, Диченко написал на вора заявление в милицию. Стражи порядка сумели найти и задержать злоумышленника.

"Сори за то что н***ал. Хз че в голову вошло" (Орфография и пунктуация автора сохранены.). Вор из Белоруссии украл пять сумок с женскими вещами из неведомых побуждений

Через некоторое время мошенник отправил Андрею сообщение с извинениями. Он утверждает, что украл женские вещи из непонятных побуждений.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и ожидает суда.

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