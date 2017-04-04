Путин, Меркель и Олланд заявили о необходимости снятия Киевом блокады Донбасса

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Франсуа Олландом заявил о том, что Киев должен в скорейшем времени снять блокаду с Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости скорейшего снятия Киевом блокады региона, — отмечается в сообщении.

Также российский лидер отметил, что необходимо принять безотлагательные меры по решению социально-экономических проблем населения Донбасса. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприемлемыми попытки организовать блокаду .