Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС РФ по провинции Идлиб в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что российские ВКС якобы нанесли удары по населённому пункту Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

— Британское агентство Рейтер, сообщив о причастности российских самолётов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости — Сирийский наблюдательный пункт за правами человека, ничего об этом не заявлявший, — пояснили в МО РФ.

Ранее британское информационное агентство опубликовало информацию о том, что самолёты, принадлежащие России или сирийскому правительству, якобы устроили газовую атаку в Идлибе. Авторы публикации сослались на Сирийский наблюдательный пункт за правами человека, где лишь высказали предположение, что к бомбардировке причастен военный самолёт, без указания его принадлежности.

Количество жертв газовой атаки в северо-западной сирийской провинции Идлиб увеличилось до 58 человек.