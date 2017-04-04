Лжеполицейского на Ferrari лишили водительских прав за пьяную езду

Гонщика на Ferrari лишили водительских прав за пьяную езду по улицам Москвы на один год и восемь месяцев. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам водитель на заседание не явился, его адвокат тоже не присутствовал.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили водителя красного автомобиля марки Ferrari для проверки документов. Правоохранители почувствовали из салона сильный запах алкоголя. В ответ на вопросы по данному поводу Алексей З. предоставил удостоверение полицейского и попытался "договориться".