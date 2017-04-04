Медведев назвал чушью "расследование" ФБК против него

Российский премьер-министр прокомментировал публикации в Сети, направленные против него и его знакомых. По мнению Дмитрия Медведева, акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей.

— Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведёт себя плохо, а они лучше всех остальных. Всё бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определённая история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей, — сказал Медведев.

Глава кабмина назвал "чушью и какими-то бумажками" якобы собранный на него компромат.

Напомним, ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, комментируя обвинения Алексея Навального в адрес премьера, заявила, что данная его публикация носит предвыборный пропагандистский характер. В Кремле и вовсе отказались обсуждать детали этого "расследования", заметив, что это "уже не первый пример творчества этого осуждённого гражданина" (Алексея Навального. — Прим.ред.).