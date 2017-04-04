Самый дорогой в мире бриллиант "Розовая звезда" продан в Гонконге за $71,2 млн

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Самый дорогой в мире бриллиант "Розовая звезда" продан в Гонконге за $71,2 млн

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Бриллиант "Розовая звезда". Фото: ritani.com

Бриллиант "Розовая звезда" стал самым дорогим камнем в мире. Сегодня он был продан на аукционе за 71,2 миллиона долларов, включая покупательскую наценку. "Чистая" стоимость драгоценного камня — 60 миллионов долларов. Этим он побил предыдущий рекорд, ранее принадлежавший голубому бриллианту "Оппенгеймер блю", проданного за $ 57,5 ​​млн в мае прошлого года. Бриллиант приобрёл ювелирный магазин Китая.

"Розовая звезда" весом 59,60 карата называют настоящим "произведением искусства природы". Это самый крупный, безупречный по форме и яркости розовый бриллиант, когда-либо регистрированный Американским институтом гемологии. Камень был вырезан из необработанного алмаза на 132,5 карата, добытого в Африке в 1999 году.

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