В московском аэропорту Внуково нашли посылку с боеприпасами

Находку изъяли из грузопотока, а на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники отдела перевозки почты Внуково обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету и муляж гранаты, сообщили Лайфу в пресс-службе федерального почтового оператора.

— В ходе проверки почтового багажа с помощью специального досмотрового оборудования работники отдела перевозки почты Внуково совместно со службой авиационной безопасности аэропорта Внуково обнаружили в посылке боеприпасы к сигнальному пистолету, а также муляж гранаты, — отметили в пресс-службе.

Посылку изъяли сотрудники службы безопасности Почты России. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые примут решение о дальнейшей судьбе находки.