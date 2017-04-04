В московском аэропорту Внуково нашли посылку с боеприпасами

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В московском аэропорту Внуково нашли посылку с боеприпасами

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Находку изъяли из грузопотока, а на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники отдела перевозки почты Внуково обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету и муляж гранаты, сообщили Лайфу в пресс-службе федерального почтового оператора.

— В ходе проверки почтового багажа с помощью специального досмотрового оборудования работники отдела перевозки почты Внуково совместно со службой авиационной безопасности аэропорта Внуково обнаружили в посылке боеприпасы к сигнальному пистолету, а также муляж гранаты, — отметили в пресс-службе.

Посылку изъяли сотрудники службы безопасности Почты России. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые примут решение о дальнейшей судьбе находки.

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