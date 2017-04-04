Песков: Путин назначил Бречалова врио главы Удмуртии

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Песков: Путин назначил Бречалова врио главы Удмуртии

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Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Путин принял Бречалова и в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьёва предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии, — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Путин отправил в отставку Александра Соловьёва, который занимал должность главы Удмуртии. Сам чиновник задержан и этапирован в Москву. В СКР подозревают, что Соловьёв получил взятку на общую сумму более 140 миллионов.

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