Американский инженер создал Вин Дизеля из сэндвичей

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Американский инженер создал Вин Дизеля из сэндвичей

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Фото: YOUTUBE/WILLIAM OSMAN

Сэндвичи с ветчиной и сыром, которые делает инженер Уильям Осман из города Вентуры (Калифорния, США), выглядят просто отлично — прямо как актёр Вин Дизель.

Видеоисторию создания съедобного Вин Дизеля Осман выложил на "Ютубе". Там он показывает, как вначале нарисовал 3D-модель торса актёра, а потом с помощью лазера вырезал ломтики ветчины необходимого размера. Затем все эти слои инженер сложил один на другой так, что бутерброд действительно вышел похожим на известного американского актёра.

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