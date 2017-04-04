Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани

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Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани

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Двое подозреваемых в убийстве сотрудников ГИБДД задержаны в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В настоящее время правоохранители ведут поиск их вероятных сообщников.

— В настоящий момент установлены личности нападавших и автомобиль, на котором могли скрыться подозреваемые. Полиция во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводит комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленников, — заявили ранее в пресс-службе МВД Астраханской области.

Напомним, двое сотрудников полиции Астрахани были убиты после того, как приехали на оформление дорожно-транспортного происшествия. Неизвестные расстреляли их в машине из огнестрельного оружия, после чего забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись. Как сказал губернатор области Александр Жилкин, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов. Позже полиция распространила ориентировки восьми подозреваемых в этом нападении.

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