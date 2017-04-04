Американцы возмутились обилием фотошопа на официальном портрете Меланьи Трамп

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Американцы возмутились обилием фотошопа на официальном портрете Меланьи Трамп

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Официальный портрет США Меланьи Трамп стал поводом для возмущения американцев из-за обилия фотошопа и массивного украшения первой леди страны, сообщает портал "Дни.ру".

На снимке жена президента США представлена в лаконичном чёрном пиджаке, с распущенными волосами и сложенными на груди руками. Пользователей привлекло не только то, что Меланья Трамп слишком молодо выглядит, но и массивное кольцо на её пальце. Украшение с бриллиантом в 25 карат подарил ей супруг. Журналисты оценили аксессуар в $150 тысяч.

— Я люблю бриллианты, но, как по мне, этот всё же великоват. Как-то убивает саму идею, — отметил один из пользователей.

Его многие поддержали, отметив, что кольцо здесь не к месту. Бриллиант также называли булыжником.

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