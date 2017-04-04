Бывший глава Удмуртии Соловьёв попался на взятках за песок и гравий

Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву предъявлено обвинение

в получении взяток в особо крупном размере. Сейчас Главное управление по расследованию особо важных дел СКР продолжает расследование уголовного дела в отношении чиновника.

По версии следствия, Соловьёв получил взятку в размере 139 млн рублей и 2,7 млн рублей в виде доли участия в коммерческой организации от организаций, которые занимались строительством мостов в Удмуртии. За это он должен был обеспечить оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выдать лицензии для геологического изучения участка недр и на разведку и добычу песка и песчано-гравийной смеси.

После того как правоохранительные органы задержали Соловьёва, глава государства Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио назначен Александр Бречалов — секретарь Общественной палаты.