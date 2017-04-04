Полицейские со стрельбой задержали авто пьяного геолога в Ухте

Вечером 2 апреля сотрудники ДПС заметили "газель", которая ехала по Ухте со скоростью около 100 километров в час. Полицейские начали погоню. 31-летний водитель выехал из города на трассу и разогнался до 160 километров в час.

— Водитель отказывался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке и пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, — рассказал Лайфу начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Коми Александр Некрасов.

Спустя 10 минут после начала погони полицейские решили остановить машину, сделав несколько выстрелов по колёсам. Водитель продолжал скрываться, вернулся в город и заехал во двор, где его автомобиль прекратил движение.

Мужчина попытался закрыться в "газели", поэтому полицейским пришлось выбить стекло. Водителя отвели в патрульный автомобиль, где он рассказал, что работает геологом на одном из местных предприятий. Он согласился на медосвидетельствование, которое показало повышенный уровень алкоголя в крови.

— 0,903 — это практически 1 промилле, это больше допустимой нормы в восемь раз, — резюмировали полицейские.

Отметим, что в первое воскресенье апреля отмечается День геолога. Как предполагается, водитель в этот день отмечал профессиональный праздник, потому и был нетрезв. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет.

Данный материал Лайф подготовил совместно с информационной программой "День".