Аниматор Disney объяснил, почему у персонажей мультфильмов всего четыре пальца

Микки Маус, мышка Минни, Скрудж Макдак, гномы из "Белоснежки", джинн из "Алладина" — не задумывались, что объединяет этих персонажей из анимационной вселенной Уолта Диснея?

Внимательный зритель давно заметил, что у большинства мультипликационных героев есть одна любопытная особенность, и заключается она в наличии всего четырёх пальцев на руках.

Счастливым исключением, пожалуй, являются диснеевские принцессы. У большинства из них все пальцы "на месте" — по пять на каждой руке. Но почему же художники, в таком случае, "обделили" других персонажей? Этот вопрос журналисты BBC News задали аниматору компании Disney Джеффу Маршу.

Ответ оказался простым и банальным — экономия времени.

— Для одной секунды мультипликационного фильма требуется 24 нарисованных кадра, а отказ от одного пальца сохраняет время производства, — пояснил он.

Отметим, к этому приёму прибегают и создатели других анимационных фильмов, например, всеми любимых "Симпсонов". Исключение аниматоры делают только в том случае, если изображают Бога.