Письмо Эйнштейна продали на торгах за $53,5 тысячи

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Письмо Эйнштейна продали на торгах за $53,5 тысячи

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Фото: ©Flickr / acropolis

Письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна ушло с молотка в Аукционном доме Нейта Сандерса за 53,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Live Science.

Торги стартовали 30 марта, начальная ставка — 15 тысяч долларов. Покупатель письма остался анонимным.

Известно, что своё послание знаменитый учёный писал 7 сентября 1953 года в аудитории Института перспективных исследований в Принстоне. В письме Эйнштейн ответил на 10 вопросов преподавателя Артура Конверса из штата Айова. Физик пояснил некоторые аспекты теории относительности и предложил идеи для примирения теории с экспериментами.

Альберт Эйнштейн — один из основателей современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года.

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