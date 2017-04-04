После нападения на полицию в Астрахани на границе с Казахстаном усилили контроль

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана усилили контроль на границе после того, как ночью в приграничной Астраханской области России неизвестные совершили нападение на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также говорится, что казахские силовики работают в тесном контакте с российскими правоохранителями и сотрудничают по розыску преступников.

— По оперативным учётам органов национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан подозреваемые не проходят. КНБ и МВД в целях розыска причастных к преступлению лиц налажено взаимодействие с российскими партнёрами, усилен контроль в пунктах пропуска через границу. Принимаются иные необходимые меры по данному факту, — сообщает пресс-служба КНБ республики.

Напомним, двое сотрудников полиции Астрахани были убиты после того, как приехали на оформление дорожно-транспортного происшествия. Неизвестные расстреляли их в машине из огнестрельного оружия, после чего забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись. Позже полиция распространила ориентировки восьми подозреваемых в этом нападении.