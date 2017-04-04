ВЦИОМ: 80% жителей московских пятиэтажек высказались за их снос

Большинство жителей московских пятиэтажек поддержали программу по сносу ветхого жилья в столице. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, сообщает "Утро.ру". При этом выяснилось, что о планах городских властей известно абсолютному большинству респондентов (96%), а 57% из них сообщили, что очень заинтересованы в этом вопросе.

80% респондентов прямо заявили о поддержке программы, 70% обитателей пятиэтажек согласны с тем, что они подлежат сносу, а 16% считают, что дома требуют капитального ремонта или реконструкции.

Москвичи поддержали программу по разным причинам. Чаще всего называли долгий срок эксплуатации пятиэтажек (23% участников опроса), на ветхое состояние таких жилых домов пожаловалось 17% опрошенных, ещё 12% хотели бы повысить качество своего жилья, а 11% сетуют на изношенность коммуникаций.