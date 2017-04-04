Фельдшер, принявшая звонок от погибших на Сямозере за шутку, осуждена на 3 года

Ирину Щербакову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ.

В Карелии сегодня на заседании Суоярвского районного суда был вынесен приговор фельдшеру местной ЦРБ Ирине Щербаковой, которая летом 2016 года приняла по каналу "112" звонок с просьбой о помощи от детей, терпящих бедствие на Сямозере. Тогда женщина приняла его за баловство, в итоге погибло 14 подростков.

— Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сказала судья Виктория Терешко.

Было принято решение отсрочить отбывание наказания Щербаковой до достижения её дочерью 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что 18 июня 2016 года в 15 часов 12 минут на пульт станции скорой медицинской помощи поступил звонок от 12-летнего ребёнка. На изъятой следователями аудиозаписи отчётливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи, однако женщина на другом конце провода в грубой форме перебивает собеседника, приняв его слова за розыгрыш.

— В то время, как ребята ждали помощи, Щербакова, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления сигнала, не доложила о нём даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. Спасательная операция началась лишь утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшей трагедии, — прокомментировали Лайфу в пресс-службе СК.

Напомним, трагедия случилась 18 июня 2016 года. Из оздоровительного лагеря в поход по Сямозеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Из-за шторма лодки перевернулись, 14 школьников утонули.