Учёные раскрыли причину женского бесплодия

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Учёные раскрыли причину женского бесплодия

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Фото: flickr.com

Канадские учёные установили, что у женщин в пожилом возрасте возникают проблемы с беременностью не из-за малого количества хромосом, а из-за нарушения их структуры, потери симметрии. Об этом сообщает "Утро.ру".

Специалисты наблюдали за ростом яйцеклеток мышей и заметили, что у пожилых особей чаще бывает неравномерное распределение хромосом. Также в результате подобных нарушений в организме рождаются дети с генетическими заболеваниями.

Способа, как исправить ситуацию, пока не разработано. Но, как ожидается, ситуацию будут исправлять.

По подсчётам специалистов в данной области, порядка 10–15% семейных пар не имеют детей. Число бездетных мужчин и женщин примерно равно.

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