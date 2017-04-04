Собянин: Бизнесмены получат компенсацию при сносе пятиэтажек в Москве

Власти столицы предложат предпринимателям компенсацию от потерь при сносе пятиэтажных домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, бизнесменам предложат несколько вариантов в рамках программы реновации хрущёвок.

Речь идёт о компенсации по рыночной цене или о похожем помещении, которое бизнесмен занимал в пятиэтажке. По словам Собянина, поправки в законодательство ещё не внесены, их пока предлагают прописать.

— Будут учтены опасения, которые сейчас высказываются. Мы стараемся найти компромисс, — сказал мэр Москвы на заседании думского совета по вопросу реновации хрущёвок.