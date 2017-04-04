Иракская армия сообщила об уничтожении одного из лидеров ИГИЛ в Мосуле

По предварительной информации, ликвидированный боевик может быть выходцем из России.

Иракские силовики сообщили, что в ходе операции по освобождению города Мосула от террористов был ликвидирован один из главарей террористической группировки ИГИЛ* по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси. Уточняется, что боевик был уничтожен в командном пункте террористов в старой части города. Вместе с ним были убиты шестеро его помощников и ещё один командир боевиков.

— Точным огнём артиллерии при помощи дронов были уничтожены два лидера ИГИЛ, среди них командир, известный по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, а также шестеро его помощников, — цитирует РИА "Новости" главу федеральной полиции Ирака Абдуррахмана аль-Абидина.