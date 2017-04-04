В Британии анорексичка за полтора года превратилась в бодибилдершу

Никола Кинг в течение шести лет пыталась справиться со слишком маленьким весом. Дело в том, что ещё в подростковом возрасте она начала стремительно худеть и отказывать себе буквально во всём. В результате она стала весить как ребёнок, сообщает Mirror.

В какой-то момент организм девушки перестал справляться со стандартными функциями. Ещё пару лет назад врачи намекали Кинг, что вскоре будет пора прощаться с близкими, как вдруг случилось чудо. Она записалась в спортзал и стала набирать вес. За полтора года девушка проделала путь от анорексички до бодибилдерши.

Недавно Никола отвоевала награду у соперниц на соревнованиях по бодибилдингу.