В Британии анорексичка за полтора года превратилась в бодибилдершу

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В Британии анорексичка за полтора года превратилась в бодибилдершу

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Фото: Mirror

Никола Кинг в течение шести лет пыталась справиться со слишком маленьким весом. Дело в том, что ещё в подростковом возрасте она начала стремительно худеть и отказывать себе буквально во всём. В результате она стала весить как ребёнок, сообщает Mirror.

<p>Фото: Mirror</p>

В какой-то момент организм девушки перестал справляться со стандартными функциями. Ещё пару лет назад врачи намекали Кинг, что вскоре будет пора прощаться с близкими, как вдруг случилось чудо. Она записалась в спортзал и стала набирать вес. За полтора года девушка проделала путь от анорексички до бодибилдерши.

<p>Фото: Mirror</p>

Недавно Никола отвоевала награду у соперниц на соревнованиях по бодибилдингу.

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