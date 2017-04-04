Шесть автобусов с украинскими мигрантами задержали в Москве

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Шесть автобусов с украинскими мигрантами задержали в Москве

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Очевидцы сообщили в полицию о том, что несколько транспортных средств стоят рядом с проезжей частью на севере Москвы и мешают движению. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили шесть автобусов с украинскими номерами.

По словам самих рабочих, они приехали по адресу их организации, чтобы получить зарплату. Есть ли у граждан документы, разрешающие нахождение и работу на территории Москвы, сейчас выясняют сотрудники полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.

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