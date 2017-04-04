Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани обнаружен в Казахстане

Ранее на территории России были задержаны двое других предполагаемых участников расправы над стражами порядка.

Один из восьми подозреваемых в расправе над полицейскими в Астрахани обнаружен в Атырауской области Казахстана.

— В результате проведённых оперативных мероприятий один из разыскиваемых, Гизатов Альибек Батырбекович (уроженец Казахстана, 1990 года рождения), обнаружен в Атырауской области, — говорится в сообщении Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Напомним, двое сотрудников полиции Астрахани были убиты после того, как приехали на оформление дорожно-транспортного происшествия. Неизвестные расстреляли их в машине, после чего забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись.

Как сказал губернатор области Александр Жилкин, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.