C 27 по 29 марта на полигоне во Львовской области бойцы 1-го батальона 28-й мотострелковой бригады ВСУ отрабатывали навыки ведения оборонительного боя, сообщает официальный сайт Армии США. Этот этап стал кульминацией 55-дневного обучения украинских войск инструкторами НАТО из разных стран. Как отметили американские офицеры, в ходе оборонительных упражнений солдаты ВСУ применяли все навыки, которые они получили за время учений. Однако 80% украинских военных гвардеец из Оклахомы Джон Уоркмэн назвал совсем зелёными, подразумевая очень низкий уровень подготовки.

— Они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) научились основам использования оружия и движению единой группой, — подвёл итоги обучения коллега Уоркмэна, первый лейтенант 45-й бригады "Тандербёрд" Брэндон Гальвин. — Они узнали, как пользоваться радиосвязью, создавать оборонительные позиции, в том числе с использованием бронетехники.

Напомним, ранее на сайте Армии США был опубликован отчёт о подготовке украинских военных специалистами из НАТО, где основную роль инструкторов выполняли офицеры 45-й пехотной бригадной боевой группы "Тандербёрд". Отметим, это же американское подразделение, согласно записи на сайте Армии США, готовится к развёртыванию на Украине. Однако страница с информацией об этом была удалена вскоре после публикации.