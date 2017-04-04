На стадион "Зенита" запретили проносить ручную кладь

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На стадион "Зенита" запретили проносить ручную кладь

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Руководство петербургского клуба объявило об усилении мер безопасности перед матчем 22-го тура РФПЛ с "Анжи".

Матч "Зенит" — "Анжи" состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" 8 апреля, начало игры в 19:00. На официальном сайте питерского клуба появилось сообщение о том, что "болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи, не будут допущены на арену".

Усиление мер безопасности связано с трагическими событиями 3 апреля, которые унесли жизнь 14 человек.

Напомним, после 21-го тура "Зенит" делит в таблице РФПЛ второе и третье места с ЦСКА, отставая на шесть очков от "Спартака".

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