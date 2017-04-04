В Китае 13-летний подросток соврал о своём возрасте, чтобы увеличить пенис

Операция прошла неудачно, и теперь школьник не может уснуть или занять лежачее положение из-за боли.

Центр пластической хирургии в городе Чанше в китайской провинции Хунань находится под следствием после неудачной операции по увеличению пениса 13-летнему мальчику. Об этом пишет Daily Mail.

Подросток начал комплексовать ещё год назад. Тогда он пытался решить проблему, принимая специальные препараты, но разницы не заметил.

После этого школьник обратился в клинику, где соврал, что ему уже есть 18 лет. Судя по всему, проверять эту информацию медперсонал не стал.

— Они сказали заплатить за диагностику 92 юаня (750 рублей) и сказали, что у меня преждевременная эякуляция, — рассказал подросток.

После операции половой орган школьника почернел.

Хирурги заявили, что для исправления последствий нужна дополнительная операция, стоящая 15 тысяч юаней (122 тысячи рублей). Школьнику пришлось рассказать всё родителям.

Теперь подростку предстоит долгое и дорогостоящее лечение.