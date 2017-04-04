Предполагаемый убийца полицейских в Астрахани заявил об алиби: Я был в бане

Один из восьми подозреваемых, ориентировку с фотографиями и данными которых сегодня распространили сотрудники правоохранительных органов, рассказал Лайфу, что якобы попал в этот список случайно.

Ильяс Магомедов из города Каспийска якобы удивился, когда ему стали звонить друзья и родные, спрашивать, откуда его фамилия в списке подозреваемых. По словам 26-летнего молодого человека, он ни разу не был в Астрахани, не знает ни одного из остальных подозреваемых. Но именно его чёрная "приора" была объявлена в розыск как предполагаемое средство передвижения преступников.

— Я ни разу не был в Астрахани, не был в курсе произошедшего. Мне сообщили, что я в ориентировке на подозреваемых, после чего я спокойно пришёл к правоохранителям. Они сами были удивлены, что я сам пришёл, — рассказал Магомедов.

Он заявил, что оформил машину на себя четыре дня назад. По мнению Магомедова, "приора" ранее могла быть зарегистрирована на одного из нападавших.

Мужчина отметил, что купил машину у своего знакомого, который также не связан с расстрелом полицейских. По словам Магомедова, он написал объяснительную в каспийском отделении полиции, после чего его отпустили. Но личность мужчины значится в списке предполагаемых до сих пор.

Ранее сообщалось, что двоих сотрудников ДПС, приехавших на место аварии, расстреляли виновники ДТП. Нападавшие забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись.