Порошенко: Евросоюз перечислил Украине €600 млн

Читайте также

Порошенко: Евросоюз перечислил Украине €600 млн

5127

Фото: © REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в своём микроблоге, что Евросоюз перечислил Украине 600 миллионов евро. Это уже второй кредитный транш от ЕС, направленный в Киев.

— Сегодня ЕС перечислил Украине второй транш в размере €600 млн в качестве финансовой помощи для стабилизации и проведения реформ в экономике, — пишет Порошенко.

3 апреля президент Украины сообщил в "Твиттере", что Международный валютный фонд выделит Украине один миллиард долларов. Всего Нацбанк страны рассчитывает на шесть траншей от МВФ и ЕС на общую сумму в 6 миллиардов долларов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!