Порошенко: Евросоюз перечислил Украине €600 млн

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в своём микроблоге, что Евросоюз перечислил Украине 600 миллионов евро. Это уже второй кредитный транш от ЕС, направленный в Киев.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy — Пётр Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.

— Сегодня ЕС перечислил Украине второй транш в размере €600 млн в качестве финансовой помощи для стабилизации и проведения реформ в экономике, — пишет Порошенко.

3 апреля президент Украины сообщил в "Твиттере", что Международный валютный фонд выделит Украине один миллиард долларов. Всего Нацбанк страны рассчитывает на шесть траншей от МВФ и ЕС на общую сумму в 6 миллиардов долларов.