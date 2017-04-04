В Совфеде рассказали, что у сенатора Тюльпанова была огромная нагрузка на работе

Член комитета Совета Федерации по международным отношениям Игорь Морозов рассказал Лайфу о том, что в Совфеде у Вадима Тюльпанова была огромная нагрузка.

— Он всегда такой жизнерадостный, активный. У него была тяжелейшая нагрузка в Совете Федерации. У него самый тяжёлый был комитет, регламентный, — прокомментировал Морозов.

Ранее сообщалось, что Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля вечером. По предварительной информации, смерть наступила после того, как он ударился головой о кафельный пол.