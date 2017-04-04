Прожиточный минимум в России сократился до 9,7 тысячи рублей

В России утверждён новый размер прожиточного минимума, сообщается на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, новая величина установлена на уровне 9691 рубль на душу населения, что на 198 рубля (или 2 процента) меньше предыдущего значения.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составляет 10 466 рублей, пенсионеров — 8 000 рублей, детей — 9 343 рубля.

Напомним, ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около пяти миллионов россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума.