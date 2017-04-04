Валентина Петренко выразила соболезнования в связи со смертью Тюльпанова

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Валентина Петренко выразила соболезнования в связи со смертью Тюльпанова

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Фото: ©РИА нНовости / Максим Блинов

Государственный деятель не только работала вместе с сенатором, но и вела с ним дружбу.

Член Совета Федерации Валентина Петренко приносит искренние соболезнования родным и близким скончавшегося сенатора Вадима Тюльпанова.

— В это трудно и страшно поверить, — сказала Петренко. — Мы разговаривали с ним сегодня рано утром по телефону и обсуждали ситуацию в Петербурге.

Тюльпанов был не только коллегой, но и другом для Валентины Александровны.

— Я знала его ещё много лет назад, когда он был в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Он был одним из тех людей, кого уважали. Он человек слова, — рассказала Петренко.

Сенатор Вадим Тюльпанов скончался из-за несчастного случая. Экс-глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Совета Федерации получил перелом основания черепа, упав в бане.

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