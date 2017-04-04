Клинцевич: Мы были знакомы с Тюльпановым 15 лет

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Клинцевич: Мы были знакомы с Тюльпановым 15 лет

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Франц Клинцевич. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что сенатор Вадим Тюльпанов всегда был конструктивен.

— Я с ним работал, хорошо его знаю, мы знакомы лет 15. Он всегда был очень конструктивным. Это большая потеря для Совета Федерации. Представляю, как расстроится Валентина Матвиенко, которая всегда видела в его лице серьёзную поддержку, — отметил Клинцевич.

Напомним, о смерти Тюльпанова стало известно вечером 4 апреля. Как ранее сообщалось, сенатор скончался после того, как ударился головой о кафельный пол.

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