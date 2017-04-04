За три дня до гибели сенатор Тюльпанов опубликовал странный твит

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов. За три дня до трагической гибели 52-летний политик опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" пост странного содержания.

Тюльпанов из аэропорта в Самаре запостил снимок, надпись на котором гласит: "Меня ударили доской, лежу я с болью и тоской". Эта публикация стала последней в жизни сенатора.

Напомним, Вадим Тюльпанов скончался из-за несчастного случая. Экс-глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Совета Федерации получил перелом основания черепа, упав в бане.