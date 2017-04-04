Пресс-секретарь ИГИЛ назвал Трампа идиотом

Читайте также

Пресс-секретарь ИГИЛ назвал Трампа идиотом

16527

Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Пресс-секретарь ИГИЛ* Аби аль-Хасан аль-Мухаджир считает президента США Дональда Трампа идиотом. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя сообщение из телеграм-канала террористической организации.

— Вы [США] развращённые, и признаки вашего конца очевидны для всех. Не нужно никаких доказательств, кроме того, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам, — пишет Аби аль-Хасан аль-Мухаджир.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!