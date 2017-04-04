Журова о смерти Тюльпанова в Петербурге: Одна трагическая новость за другой

Первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Светлана Журова заявила, что из Петербурга трагические известия приходят одно за другим. По словам олимпийской чемпионки, ей не верится, что скончался сенатор Вадим Тюльпанов.

— Из Петербурга одна трагическая новость за другой! Когда услышала, подумала, что этого просто не может быть! — написала Журова в своём "твиттере".

Напомним, сегодня скончался Вадим Тюльпанов. Согласно информации, он поскользнулся в бане и ударился головой.