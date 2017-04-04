Медведев: Сенатор Тюльпанов был ярким и неординарным человеком

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования родственникам сенатора Вадима Тюльпанова. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте российского правительства.

— Вадим Альбертович Тюльпанов был не только известным политиком, но и ярким, неординарным человеком, который немало сделал для родного Санкт-Петербурга и для всей страны, — написано в телеграмме.

Медведев отметил, что, возглавляя Законодательное собрание Петербурга и работая в Совете Федерации, Тюльпанов улучшал жизни людей.

— По его инициативе жители блокадного Ленинграда получили достойные льготы, студентам сохранено право бесплатного посещения музеев и многое другое, о чём ещё долго будут помнить его земляки, — пояснил Медведев.

По словам премьера, сенатор останется в памяти коллег и родных как человек с активной гражданской позицией, высоким профессионализмом и принципиальностью.

Вадим Тюльпанов погиб в Петербурге в результате несчастного случая. Сенатор поскользнулся и упал в оздоровительном центре.