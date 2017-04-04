CМИ сообщают о взрыве на заводе фейерверков в Португалии

Взрыв произошёл в местечке Авойнш недалеко от Порту. Как сообщает Daily Star, в результате взрыва есть погибшие, точное их количество пока не называется. По некоторым данным, число жертв может достигнуть девяти.

Предварительно, взрыв произошёл на фабрике фейерверков. На месте инцидента работают бригады спасателей. На момент взрыва на фабрике находилось 15 человек.