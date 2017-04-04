Госдеп: Тиллерсон посетит РФ в ближайшие недели

Представитель Госдепартамента США заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон посетит Москву с визитом в ближайшие "пару недель".

По его словам, одним из вопросов во время встреч Тиллерсона в России будет ситуация в Сирии, однако других подробностей представитель Госдепа США не раскрыл.

Напомним, ранее американский посол в России Джон Теффт сообщал, что госсекретарь США может в ближайшем будущем посетить Россию. По его словам, Тиллерсон планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.