Госдеп: Тиллерсон посетит РФ в ближайшие недели

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Госдеп: Тиллерсон посетит РФ в ближайшие недели

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Фото: ©REUTERS/UMIT BEKTAS

Представитель Госдепартамента США заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон посетит Москву с визитом в ближайшие "пару недель".

По его словам, одним из вопросов во время встреч Тиллерсона в России будет ситуация в Сирии, однако других подробностей представитель Госдепа США не раскрыл.

Напомним, ранее американский посол в России Джон Теффт сообщал, что госсекретарь США может в ближайшем будущем посетить Россию. По его словам, Тиллерсон планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

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