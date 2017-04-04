Премьер Украины рассказал, на что пойдёт транш МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, куда пойдёт новый транш от Международного валютного фонда (МВФ).

— Он попадёт именно в резервы Национального банка. Будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности, — заявил Гройсман.

Напомним, накануне Пётр Порошенко сообщил, что Совет исполнительных директоров МВФ выделил Украине кредитный транш в один миллиард долларов.