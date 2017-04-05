В Сербии продолжаются многотысячные митинги против результатов выборов

Ряд городов страны накрыла вторая волна протестных демонстраций — люди снова вышли на улицы и высказывают своё недоверие к действующей власти.

Очередной митинг в Белграде состоялся в 18:00 по местному времени напротив здания сербского парламента. В это же время массовые протесты были организованы в городах Нови-Сад, Ниш, Зренянин и Ягодина.

Стоит отметить, что выйти на улицы своих городов людей побудила мощная агитация через социальные сети, вследствие чего основная доля протестующих представлена молодёжью.

Митингующие с плакатами "Вучич — вор", "Ты проиграл" требуют его ухода.

Напомним, накануне стало известно о том, что в президентских выборах в Сербии победу одержал премьер-министр страны Александр Вучич. Сразу после этого по всей стране начались протестные демонстрации.