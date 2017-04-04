МИД Сирии: Дамаск предупреждал ОЗХО о готовящейся атаке группировки "Ан-Нусра"

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МИД Сирии: Дамаск предупреждал ОЗХО о готовящейся атаке группировки "Ан-Нусра"

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Заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск несколько недель назад предупреждал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о готовящейся атаке, подобной той, что была совершена в провинции Идлиб.

— Дамаск выполнял все свои обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия, и она (ОЗХО) признала это. Наша армия не имеет химического оружия и никогда его не использовала, — заявил он в интервью Al Mayadeen.

По словам дипломата, Дамаск несколько недель назад предоставил организации сведения о том, что террористы группировки "Джебхат ан-нусра"* доставили в Сирию отравляющие вещества и "готовили их, чтобы совершить подобную атаку".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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