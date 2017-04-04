В РФС подготовили антитеррористические рекомендации в преддверии ЧМ-2018

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В РФС подготовили антитеррористические рекомендации в преддверии ЧМ-2018

2020

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками провёл заседание, на котором определил "антитеррористические" рекомендации для организаторов соревнований и собственников спортобъектов.

Председатель комитета Владимир Маркин начал заседание с минуты молчания в память о жертвах взрыва в петербургском метро.

На заседании было отмечено, что в связи с последними событиями в стране и мире угроза террористических актов по-прежнему высока, стадионы также становятся целью атак. А для России — страны, которая готовится к проведению Кубка Конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018, — особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе.

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