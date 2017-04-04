Ленин Морено официально объявлен победителем президентских выборов в Эквадоре

Бывший вице-президент Эквадора Ленин Морено официально объявлен победителем президентских выборов. С соответствующим заявлением выступил глава Национального избирательного совета страны.
Известно, что по итогам обработки 99,65% бюллетеней второго тура кандидат от левого блока "Альянс ПАИС" набрал 51,16% голосов избирателей. Его соперник Гильермо Лассо от оппозиционного "Движения КРЕО" — 48,84% голосов.
#BREAKING Leftist Lenin Moreno wins #Ecuador presidency: election authority pic.twitter.com/SJpWpjgbOu— AFP news agency (@AFP) 4 апреля 2017 г.
— Эта тенденция необратима, — заявил глава НИС Хуан Пабло Посо.
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