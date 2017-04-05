Трамп возложил ответственность за химатаку в Идлибе на Дамаск

В заявлении отмечается, что США вместе со своими союзниками во всём мире "осуждают эту недопустимую атаку".

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб на правительство САР. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

— Химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована цивилизованным миром, — говорится в заявлении Трампа.

Президент США отмечает, что эти действия "являются следствием слабости предыдущей администрации (Барака Обамы).

— Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести "красную линию" в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал, — отмечает Дональд Трамп.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По их данным, более 80 человек погибли. Авторы публикации сослались на Сирийский наблюдательный пункт за правами человека, где лишь высказали предположение, что к бомбардировке причастен военный самолёт, без указания его принадлежности.