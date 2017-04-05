Распродать земли, повысить пенсионный возраст: Украина получила рекомендации МВФ

Минфин Украины обнародовал полный текст Меморандума о сотрудничестве с МВФ. Документ, состоящий из 34 страниц, опубликован на сайте ведомства.

Одним из главных пунктов является снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Соответствующее решение должно быть принято правительством Украины до конца мая нынешнего года.

Помимо этого, МВФ порекомендовал украинскому правительству провести масштабную пенсионную реформу, в рамках которой в том числе необходимо повысить пенсионный возраст в стране, также Украина должна создать антикоррупционные суды, изменить законодательство с целью усиления процедуры признаний предприятий банкротами.

— Страна будет избавляться от неэффективного госимущества путём продажи, также будет проведена пенсионная реформа и реформы систем здравоохранения и образования. Будет создан мощный фермерский класс. Украинское правительство знает, как все это сделать — нам нужна поддержка парламента, — рассказал о грядущих реформах премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, 3 апреля 2017 года Украина получила от МВФ очередной транш в размере одного миллиарда долларов.