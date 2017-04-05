Фийон предложил создать антитеррористический альянс с участием РФ

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Фийон предложил создать антитеррористический альянс с участием РФ

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Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Франция должна инициировать создание международного альянса для борьбы с терроризмом, в который необходимо включить Россию. Об этом во время предвыборных дебатов заявил кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон.

Он отметил, что избавиться от "тоталитарной угрозы, которая забирает под свой контроль огромные территории" можно, только создав максимально широкий альянс.

— Франция не претендует на роль всемирного жандарма. Но нужно, чтобы Франция вдохновила на создание международного альянса, в том числе с участием России, — заявил Фийон.

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